РИАМО - 19 июл. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало пользователя сельхозземли в Солнечногорском районе Подмосковья за нарушения, однако штраф не был уплачен вовремя, теперь фирме придется заплатить двойной штраф, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В декабре 2017 года управление за выявленные нарушения земельного законодательства оштрафовало ООО «Основа» - пользователя земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 10,8 гектара в Солнечногорском районе на 400 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен. За неуплату административного штрафа в срок в отношении ООО «Основа» был составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела направили в суд.

«В июле 2018 года решением мирового суда ООО «Основа» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 800 тысяч рублей. Также в целях взыскания штрафов материалы переданы в службу судебных приставов», - отмечается в сообщении.