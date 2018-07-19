РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В микрорайоне Ново-Сырово Подольска неизвестные начали травить ядом бродячих собак, животные умирают в муках буквально на глазах жителей горокруга, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В Подольске в микрорайоне Ново-Сырово, практически на границе с Москвой, недалеко от гипермаркета «Карусель» я за последние два дня, 17 и 18 июля, два раза видела собак с признаками отравления человеческим лекарством изониазидом, который является ядом для собак. Кто-то рассыпал отраву, поэтому хозяевам четвероногих нужно быть особенно внимательными», - сказала свидетель.

По ее словам, собаки бились в судорогах, у них обильно шла пена изо рта. Первая отравленная собака была с зеленой биркой в ухе, вторая без бирки. Скорее всего они были бродячими, но домашние собаки тоже могут съесть приманку.

Каждая таблетка изониазида содержит 300 миллиграммов действующего вещества. Доза 50 миллиграммов на килограмм убьет любую собаку. Значит, если пес весом 18-20 килограммов проглотит три таблетки, без срочной помощи он погибнет в ужасных мучениях от удушья за 3-4 часа.

Изониазид действует очень быстро. После заглатывания таблеток симптоматика начинает проявляться уже через полчаса. Сначала наблюдается сонливость, сильно нарушена координация, пса заносит, ноги подкашиваются, сильно течет слюна, выделяется пена, пса тошнит. Через час-полтора состояние сильно ухудшается, дыхание затруднено. Здоровый организм реагирует на попадание яда правильно – собаку сразу рвет. Но особо продвинутые догхантеры подмешивают противорвотные препараты – чтобы уже наверняка. Наблюдаются периодические судорожные припадки – в перерыве между судорогами животное то панически мечется, то впадает в ступор. Если вовремя не вколоть антидот – кома и смерть.

Отравленной собаке нужно вколоть антидот – пиридоксин (витамин В6). Внутримышечный укол делают из расчета 1 миллилитр на 5 килограмм веса. Передозировки не будет, пиридоксин нетоксичен. После введения, судороги прекращаются быстро, но для восстановления сознания понадобится несколько часов.