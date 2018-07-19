РИАМО - 19 июл. Специальную зону Московского зоопарка для самых маленьких посетителей планируют открыть в сентябре нынешнего года, сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«У нас продолжается работа, и мы надеемся, что в сентябре мы завершим работу по детскому зоопарку. У нас большой проект, будет специальная зона именно для работы с детской аудиторией - целенаправленно детский зоопарк. Давняя мечта, сейчас уже все на завершающей стадии», - сказал Кибовский.

Он добавил, что еще одну его «давнюю мечту» Москва реализует в 2019 году - будет открыт второй вход в столичный зоосад со стороны станции метро «Баррикадная», что должно улучшить логистику и повысить посещаемость зоопарка.