РИАМО – 19 июл. По итогам работы за прошедшую неделю Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева выделила работу административных комиссий городских округов Королев, Орехово-Зуево и Руза, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Муниципальные административные комиссии Подмосковья осуществляют надзор за соблюдением физическими лицами норм и правил чистоты, порядка и благоустройства. Результативнее сработали в Королеве – устранены нарушения по 51 возбужденному комиссией административному делу, в Орехово-Зуеве оперативно сработали ответственные организации по 35 административным делам, и в Рузе – по 33 выявленным комиссией нарушениям», – сказала Витушева.

С начала текущего года административные комиссии Московской области вынесли 2,3 тысячи постановлений. В каждом случае комиссии добивались устранения нарушений.

Витушева также напомнила, что административные комиссии созданы в каждом муниципальном образовании Московской области в соответствии с распоряжением губернатора Андрея Воробьева. Их задача – наведение порядка на территории региона путем выявления нарушений чистоты, порядка и благоустройства, а также тишины и покоя граждан, совершаемых физическими лицами, и привлечение нарушителей к ответственности.