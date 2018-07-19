РИАМО – 19 июл. Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении государственной наградной системы, список почетных званий пополнили «Заслуженный журналист» и «Заслуженный работник связи и информации», сообщает Газета.ru.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ устанавливает звания «Заслуженный журналист России» и «Заслуженный работник связи и информации». Согласно приложению к документу, звание заслуженного журналиста присваивается за личные заслуги в повышении в обществе авторитета российской журналистики, создании авторского стиля, формировании у граждан социальной ответственности и гражданской позиции, и других областях», – говорится в сообщении.

Почетные звания являются одной из форм поощрения заслуг граждан перед государством. Они были учреждены указом президента от 30 декабря 1995 года.