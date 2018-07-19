РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. В поселке Коренево Люберец 22 июля пройдет турнир по пляжному волейболу, сейчас идет прием заявок, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Двадцать второго июля на пляжной зоне карьера в поселке Коренево состоится турнир городского округа Люберцы по пляжному волейболу (европляж). Будут играть команды по четыре человека. Начало в 11:00», – сказал Ружицкий.

Всех желающих приглашают принять участие в спортивном мероприятии. Прием заявок проходит по телефону 8(495)503-32-42 или на месте проведения за час до начала старта игр.