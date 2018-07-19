РИАМО - 19 июл. Ежегодная конференция Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов пройдет в Москве в 2021 году, специалисты обсудят наиболее значимые проблемы управления зоопарками, природоохранные и популяционные программы зоопарков и другие вопросы, сообщила журналистам в четверг директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«То, что Московский зоопарк выбрали в качестве принимающей стороны ВАЗА-2021, - это огромное событие не только для нас, но и для всего российского зоологического сообщества. Уже сейчас Московский зоопарк готовится к проведению ВАЗА-2021. В рамках конференции члены ассоциации проведут ряд дискуссий, посвященных наиболее значимым проблемам зоопаркового менеджмента, природоохранным и популяционным программам, просветительской деятельности зоопарков и другим насущным вопросам», - сказала Акулова.

Она добавила, что Московский зоопарк является членом ВАЗА с 1996 года. Честь проводить на своей территории ежегодную конференцию ВАЗА выпала зоопарку впервые.

«Традиционно съезд проходит в октябре. Ближе к проведению конференции определимся с коллегами по темам, спикерам и так далее. Когда мы обсуждаем конференцию ВАЗА, мы обсуждаем не то, как кормить белого медведя, а глобальные проблемы, такие как изменение климата. Большинство членов ВАЗА уже отказались от использования пластика, в планах - отказ от пальмового масла. К слову, ни одна другая мировая организация не имеет в числе своих посетителей одну десятую населения земли», - уточнил генеральный директор исполнительного офиса ВАЗА Даг Крэсс, отвечая на вопрос РИАМО.

По словам президента Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) Владимира Спицына, конференции ВАЗА традиционно собирают порядка 600-700 гостей. В 2021 году количество участников может превысить данное число, так как российские организации, не имеющие возможности выезжать за рубеж, могут присоединиться к форуму.

Как отметил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, организация и проведение конференции в 2021 году позволит Московскому зоопарку выйти на качественно новый уровень и повысить свой международный авторитет, а также познакомить иностранных коллег с особенностями зоопаркового дела в России.