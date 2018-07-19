РИАМО – 19 июл. Мировой суд привлек собственника земельного участка сельхозназначения в Талдомском городском округе к административной ответственности за неуплату штрафа в срок, говорится в сообщении пресс-службы Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В декабре 2017 года Управление привлекло к административной ответственности собственника земельного участка сельхозназначения площадью 4 гектара, расположенного в Талдомском районе Московской области, Верясову. Ее оштрафовали на 20 тысяч рублей, но штраф она так и не оплатила. По этой причине в июне 2018 года на нее составили протокол об административном правонарушении. Материалы направили в суд для принятия решения.

«В июле 2018 года решением мирового суда собственника земли Верясову привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа - 40 000 рублей», - говорится в сообщении.