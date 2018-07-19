РИАМО – 19 июл. Стенд «Москва - территория развития» Стройкопмплекса Москвы, представленный в рамках выставочной части Московского урбанистического форума 2018 года в концертном зале «Зарядье», стал одной из самых посещаемых экспозиций, говорится в сообщении департамента градостроительной политики города Москвы.

«С помощью пяти больших интерактивных экранов посетители могли познакомиться с самой интересной и актуальной информацией, касающейся развития метро, программы реновации жилищного фонда, парков и зон отдыха, например, парка «Зарядье», новой Москвы. Кроме того, участникам и гостям МУФ-2018 был продемонстрирован ролик о ключевых проектах развития транспортной инфраструктуры, строительства жилья и социальных объектов, создании новых спортивных объектов, парков и пешеходных зон и общественных пространств», – сказал руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, стенд «Москва - территория развития» вызвал живой интерес как у российских, так и у зарубежных специалистов. Например, делегацию из Татарстана заинтересовала программа реновации, а представители Люксембурга выясняли детали строительства метрополитена.

«Участники форума из Объединенных Арабских Эмиратов интересовались и тем и другим одновременно, а еще захотели использовать наш опыт в создании общественных пространств», – добавил Левкин.

По его словам, большой популярностью у отечественных застройщиков пользовались цифровые терминалы проекта «Строим просто». Представленный на форуме калькулятор процедур в строительстве позволяет с точностью до дня рассчитать этапы стройки и получить предварительный расчет стоимости проекта.

Строительство дорог, системы подземного и наземного метро – приоритеты развития будущей транспортной инфраструктуры столицы. Об этом на форуме сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем докладе президенту России Владимиру Путину во время осмотра стенда «Москва – территория развития».

Стенд открыт для всех желающих до 22 июля на Московском урбанистическом форуме в концертном зале «Зарядье».

Крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы прошли в концертном зале парка «Зарядье». В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступили более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.