РИАМО - 19 июл. В городском поселении Краснозаводск Сергиево-Посадского района Подмосковья досрочно завершили строительство дома на улице Театральная, который предназначен для переселенцев из аварийного жилого фонда, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках реализация адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016 – 2019 годы» 219 человек переедут в благоустроенные квартиры новостройки на улице Театральной в Краснозаводске», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По словам главы ведомства, строительство этого многоквартирного дома завершено досрочно. Таким образом, в указанном муниципальном образовании будет расселено 91 аварийное жилое помещение площадью более 3 тысяч квадратных метров.

Разрешение на ввод в эксплуатацию планируется выдать до конца третьего квартала 2018 года. Застройщиком трехэтажного дома выступила компания ООО «Аконит-М».

«Всего до конца 2018 года на территории городского поселения Краснозаводск будет расселен 301 житель из аварийных помещений общей площадью более 4 тысяч квадратных метров», – заключил Тагиев.