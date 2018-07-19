РИАМО - 19 июл. Движение автомобилей на Крымском Валу в центре Москвы восстановлено после крупного дорожно-транспортного происшествия, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

На улице Крымский Вал в центре столицы утром в четверг столкнулись несколько автомобилей, движение транспорта было затруднено. По внутренней стороне Садового кольца можно было проехать только по одной левой полосе.

«Движение на Крымском Валу восстановлено», – говорится в сообщении.

За первые шесть месяцев 2018 года в России произошло 69656 ДТП. Всего на российских дорогах за этот период погибло 6974 человека, а ранения получили 88599 человек. Подавляющее большинство аварий традиционно продолжает происходить из-за нарушения ПДД самими водителями – происшествий по такой причине зафиксировано 61337.

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