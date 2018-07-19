РИАМО - 19 июл. В подмосковном Пушкине 6-летний мальчик оказался плотно зажат между бронзовыми фигурами двух поэтов – Пушкина и Крылова, чтобы помочь ему выбраться, пришлось вызывать спасателей, сообщается в группе МБУ «Пушкинский АСО» в соцсети «ВКонтакте».

Ребенок играл на памятнике классикам русской литературы, поскользнулся и оказался зажатым между руками поэтов.

«Очередная жертва ловушки памятника Пушкину и Крылову. Ребенок извлечен без повреждений. Как только достали зажатого, тут же поймали за ногу и не дали застрять следующему желающему», – говорится в сообщении.

Памятник был открыт в августе 2004 года, он располагается на Советской площади.