РИАМО - 19 июл. В январе-июне текущего года в Подмосковье донорами крови стали около 29 тысяч человек, при этом было заготовлено более 27 тысяч литров крови, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В первом полугодии текущего года в Подмосковье заготовлено свыше 27 тысяч литров донорской крови. Общее число доноров крови за данный период составило почти 29 тысяч человек. Всего за шесть месяцев 2018 года произведено около 45 тысяч донаций», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он добавил, что в Московской области ежегодно заготавливается 60 тысяч литров крови и ее компонентов, при этом каждый год донорами становятся более 50 тысяч человек.

Центром, координирующим мероприятия по развитию безвозмездного донорства в Московской области, является Московская областная станция переливания крови.

Как подчеркнул министр, почти 97% донаций происходит на безвозмездной основе.

«Наша отдельная гордость - это люди, которые постоянно отдают часть себя ради спасения других, они являются примером для окружающих. Так, например, в Московской области зарегистрировано более 26 тысяч почетных доноров, и ежегодно их количество только растет», - резюмировал Марков.