РИАМО - 19 июл. В Северном административном округе Москвы в настоящее время строят 113 объектов общей площадью свыше 4 миллионов квадратных метров, среди них жилые комплексы, школа, дома для переселения по программе реновации, в 2018 году на данных объектах провели более 230 проверок, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«На контроле комитета на севере столицы находится 113 объектов недвижимости общей площадью 4,23 миллиона квадратных метров. Согласно общей тенденции по снижению административных барьеров в строительстве, количество проверок Мосгосстройнадзор в этом году уменьшил. Вместе с тем контроль за качеством работ не ослабевает и по-прежнему остается на высоком уровне. За полгода Мосгосстройнадзор провел 237 проверок объектов, строящихся в Северном округе», – отмечается в сообщении.

Среди проверенных объектов три жилых дома для переселения жителей по программе реновации в районах Бескудниковский, Дмитровский и Тимирязевский, четыре жилых комплекса в районе Дмитровский и два жилых комплекса в Хорошевском районе, а также школа на 550 мест в Бескудниковском районе и другие.

На проверенных объектах в общей сложности выявлено 764 нарушения, в том числе по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками.

Для участия в проверках регулярно привлекаются специализированные лаборатории Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»).

Участникам строительства выдано 176 предписаний об устранении нарушений, оформлено 174 протокола об административных правонарушениях в области строительства с наложением штрафных санкций на сумму 11,74 миллиона рублей.

«Комитет отслеживает качество строительно-монтажных работ. Большинство нарушений устраняется оперативно после выдачи предписаний, что подтверждают повторные проверки. Остальные нарушения находятся на контроле в соответствии со сроками, установленными в предписаниях», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

С начала года на севере Москвы введено в эксплуатацию 22,5 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе пристройка к поликлинике на 100 посещений в смену, учебно-лабораторный корпус, автозаправочная станция и автомойка на пять постов.