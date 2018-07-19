РИАМО - 19 июл. Первый перегонный тоннель на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена будет построен между станциями «Каховская» и «Зюзино», идут подготовительные работы к проходке, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Завершается монтаж тоннелепроходческого комплекса на площадке за станцией «Каховская». Тоннелепроходческому комплексу предстоит построить перегонный тоннель от монтажной камеры (в районе улицы Каховка, 5) до строительной площадки станции метро «Зюзино», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Южный участок БКЛ от станции метро «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Протяженность данного участка составит 6,2 километра, на нем разместятся три станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино», отметил он.

Станция «Проспект Вернадского» БКЛ будет образовывать пересадочный узел с одноименной станцией Сокольнической линии, станция «Воронцовская» со станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии. Станция «Улица Новаторов» БКЛ станет пересадочной со станцией «Улица Новаторов» будущей линии в Коммунарку.

Также в рамках строительства южного участка БКЛ будет реконструирована Каховская линия метро. Планируется продлить тупики за станциями «Каховская» и «Каширская», построить дополнительную вентиляционную камеру за станцией «Каширская».

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача поэтапно вводить участки Большой кольцевой линии метро. В феврале был введен первый участок БКЛ от «Делового центра» до «Петровского парка. Полностью новая кольцевая линия будет построена в течение четырех-пяти лет. По мнению главы города, к БКЛ можно будет присоединить новые радиусы и сделать метро еще доступнее», – пояснил глава столичного депстроя.