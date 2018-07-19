РИАМО - 19 июл. Специалисты министерства социального развития Московской области собрали электронный каталог лучших социальных практик, которые используются в работе подведомственных учреждений министерства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Эти практики были представлены на ярмарке-конкурсе «Территория социальных инноваций» в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе. Каталог создан по многочисленным просьбам посетителей ярмарки, которые готовы использовать их в работе с получателями социальных услуг.

«Данный каталог создан для распространения и популяризации опыта наших специалистов. Планируется ежегодное пополнение его новыми методиками работы. Все заинтересованные граждане теперь имеют возможность получить дополнительную информацию по применяемым технологиям в наших учреждениях», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Данный каталог размещен на официальном сайте министерства по ссылке.