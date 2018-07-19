РИАМО - 19 июл. Избирательная комиссия Московской области в четверг утвердила объем биографических данных зарегистрированных кандидатов на должность губернатора региона, которые будут использоваться для подготовки информационного плаката, передает корреспондент РИАМО.

Согласно пояснительному материалу, информационный плакат должен содержать фамилию, имя, отчество, год рождения, наименование субъекта РФ, где расположено место жительства кандидата; основное место работы; сведения о том, что кандидат является депутатом; информацию о том, что кандидат выдвинут избирательным объединением, сведения о принадлежности к политической партии.

Кроме того, Мособлизбирком утвердил порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях при проведении выборов в губернаторы.

«Комиссия решила утвердить порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях при проведении выборов в губернаторы», - сказала председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

Также областная избирательная комиссия утвердила порядок жеребьевки по распределению между кандидатами эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и радиовещание, при проведении выборов губернатора Московской области.

Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Московской области: Лилия Белова от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Андрей Воробьев - от Московского областного регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»; Кирилл Жигарев - от ЛДПР; Борис Надеждин - от регионального отделения в Московской области всероссийской политической партии «Партия Роста»; Константин Черемисов - от КПРФ и Игорь Чистюхин - от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.

Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.