РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. Команда клуба «Звезда» из Люберец вышла в финал чемпионата России по спидвею, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В городе Салават Республики Башкортостан 18 июля состоялся полуфинал чемпионата России по спидвею среди команд первой лиги.

«Команда спортивно-технического клуба «Звезда» Люберец заняла второе место в полуфинале чемпионата России по спидвею в башкирском городе Салават и вошла в число семи команд участников финала», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в финал вышли семь команд, вместе с люберецкими гонщиками соревноваться будут спортсмены из Салавата, Тольятти, Краснокамска Пермского края, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Луховиц.

«В четверг (19 июля – ред.) состоится финал чемпионата. Пожелаем нашим спортсменам победы», – добавил Ружицкий.

Спидвей один из видов мотоциклетного спорта. Главное отличие спидвея от кольцевых мотогонок и мотокросса состоит в трассе, представляющей собой овал длиной от 260 до 400 метров (стандартная беговая дорожка стадиона), обычно с гаревым ровным покрытием. Число участников обычно от 4 до 6 в каждом заезде. Соревнования проводятся с 1920-х годов. Первый чемпионат мира по спидвею прошел в 1936 году.