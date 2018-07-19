РИАМО - 19 июл. Мособлизбирком утвердил Оксану Новоселову членом комиссии с правом совещательного голоса, ее назначила кандидата на должность губернатора Московской области от «Альянса зеленых» Лилия Белова, передает корреспондент РИАМО.

«Рассмотрев представленные в комиссию документы о назначении кандидатом на должность губернатора Московской области Беловой члена избирательной комиссии Московской области с правом совещательного голоса, комиссия решила принять к сведению уведомленное кандидата Беловой о назначении членом избирательной комиссии Московской области с правом совещательного голоса Оксаны Новоселовой и выдать члену комиссии с правом совещательного голоса удостоверение установленного образца», - сказала председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Московской области: Лилия Белова от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Андрей Воробьев - от Московского областного регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»; Кирилл Жигарев - от ЛДПР; Борис Надеждин - от регионального отделения в Московской области всероссийской политической партии «Партия Роста»; Константин Черемисов - от КПРФ и Игорь Чистюхин - от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.

Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.