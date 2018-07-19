РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июл. Жители и гости подмосковного Красногорска могут бесплатно посмотреть несколько фильмов в день в мобильном онлайн-кинотеатре в парке «Ивановские пруды», также они смогут получить в подарок попкорн, сообщается на странице учреждения «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«С 18 июля мобильный онлайн-кинотеатр Tele-2 начал работать в Красногорске. Каждый день со среды по воскресенье горожане могут посетить по три сеанса любимых кинокартин в будни и четыре - в выходные дни. Посетить кинотеатр можно совершенно бесплатно, площадка предусматривает 100 посадочных мест. Все гости смогут сделать необычные панорамные снимки в тематической фотозоне и получить попкорн в подарок», – говорится в сообщении.

Уточняется, что со среды по пятницу сеансы начинаются в 16:00, 18:00 и 20:30; в выходные дни – в 14:00, 16:00, 18:00 и 20:30.

«В течение двух месяцев будет показано более тысячи киносеансов с современными фильмами разных жанров: мультфильмы, комедии, боевики, ужасы, мелодрамы и исторические фильмы», – говорится в сообщении.