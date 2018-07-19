В результате аварии с несколькими автомобилями на Крымском Валу затруднено движение. По внутренней стороне Садового кольца проехать можно по одной левой полосе, на внешней стороне заняты два правых ряда.
|Температура
|+19˚C … +21˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|741 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 6 м/с
|Температура
|+26˚C … +28˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|739 мм рт. ст.
|Ветер
|В 6 м/с
|Температура
|+28˚C … +30˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|741 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
В результате аварии с несколькими автомобилями на Крымском Валу затруднено движение. По внутренней стороне Садового кольца проехать можно по одной левой полосе, на внешней стороне заняты два правых ряда.
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