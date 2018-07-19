РИАМО – 19 июл. Рабочие завершили строительство очистных сооружений для жилого микрорайона Одинцово-1, также объекту выдали заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«Объект коммунальной инфраструктуры готов к вводу в эксплуатацию», – сказал глава надзорного ведомства Артур Гарибян.

По его словам, застройщиком выступило АО «ПИК-Регион». Финансирование велось за счет средств инвестора. Площадь объекта составляет 1 562 квадратных метра.

Очистные сооружения представляют собой комплекс оборудования, состоящего из узлов и механизмов, емкостей, контрольно-измерительных приборов, системы управления, кабельного и трубопроводного материала, установленных в технологическую цепочку для последовательного выполнения операций по очистке сточных вод от загрязнений производства и работают в автоматическом режиме.