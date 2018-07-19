РИАМО – 19 июл. Офис Бинбанка на Ленинградском проспекте в Москве подвергся вооруженному нападению неизвестных, из отделения похитили крупную сумму денег, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел по адресу: Ленинградский проспект, дом 75Б вечером 18 июля.

«На офис банка на Ленинградском проспекте было совершено вооруженное нападение, в результате которого двое преступников похитили из кассы денежные средства. Пострадавших среди клиентов и сотрудников отделения нет», – сказал представитель банка.

Служба безопасности Бинбанка совместно с полицией работает на месте и выясняет все детали происшествия, отметил он.

Сумму похищенных денег представитель банка не уточнил. Преступники были вооружены пистолетом, один из налетчиков был в мотошлеме.

По данным СМИ, налетчикам удалось похитить порядка 4,5 миллионов рублей, 79 тысяч долларов США и 30 тысяч евро.