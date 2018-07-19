РИАМО – 19 июл. В правительстве РФ начали разрабатывать правила карпулинга, то есть совместных поездок на автотранспорте, при которых пассажиры возмещают часть расходов, пишет в четверг газета «Коммерсант».

Вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу РФ создать рабочую группу, которая займется урегулированием правоотношений при совместных поездках с компенсацией пассажирами части расходов водителей.

«Предложение по регулированию этого рынка поступило от французского интернет-сервиса BlaBlaCar, ранее столкнувшегося с угрозой блокировки в России из-за обвинений прокуратуры в нелегальных перевозках. Водители, использующие свои машины для карпулинга, не ставят целью получение прибыли, поскольку за поездку зарабатывают меньше средней себестоимости пробега, настаивают в BlaBlaCar», – говорится в статье.

В правительстве считают, что в рабочую группу должны войти представители властей, общественных организаций и участников рынка. Такая группа будет при Минтрансе, подтвердила представитель Максима Акимова Алия Самигуллина. Отсутствие регулирования сервисов совместных поездок может приводить к незаконному предпринимательству и нарушению требований безопасности пассажиров, заявили газете в Минтрансе.

Интернет-сервис BlaBlaCar, через который можно найти попутчиков для междугородных поездок на автомобиле, считается крупнейшей компанией на рынке карпулинга в России. В 2017 году BlaBlaCar столкнулся с претензиями прокуратуры Тимашевского района Краснодарского края, посчитавшей, что компания предоставляет услуги пользователям, которые занимаются коммерческими перевозками без лицензии.

Районный суд 12 сентября поддержал требования прокуратуры, признав информацию на сайте BlaBlaCar запрещенной, но апелляция 19 декабря отменила это решение, и сервису удалось избежать блокировки.

Проблемы BlaBlaCar в России уже привлекли внимание французских властей. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер на встрече с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым в декабре предлагал создать правовую базу для работы сервиса в России.