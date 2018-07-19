РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 19 июл. Активисты Гражданского комитета России совместно с молодежным клубом единоборств «Агиос» организовали в Дзержинском бесплатные курсы общефизической подготовки и самообороны, сообщил «РИАМО в Люберцах» член регионального штаба ОНФ Московской области, руководитель Гражданского комитета России Артур Шлыков.

«Программа занятий включает в себя тренировки по культуризму, уличной гимнастике, акробатическим элементам, постановке техники самообороны. И, конечно, одна из главных задач – это патриотическое воспитание подрастающего поколения, которая реализуется совместно с советом по патриотическому воспитанию общероссийской организации «Офицеры России»», – сказал Шлыков.

Он добавил, что клуб «Агиос» функционирует при храме Сошествия Святого Духа на апостолов Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря в Дзержинском. Самые подготовленные молодые спортсмены клуба принимают участие в турнирах по единоборствам в рамках общероссийского проекта «Православие и спорт».

Клубом «Агиос» руководит Артем Уколов. К нему можно обратиться по всем вопросам и для записи на занятия, также на вопросы готов ответить сам Шлыков по номеру - 8(929)684-48-11.