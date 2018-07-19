РИАМО – 19 июл. В России до 2021 года 9 тысяч региональных трасс перейдут в федеральную собственность, а еще через 10 лет протяженность федеральных дорог в стране вырастет примерно на треть, или на 17 тысяч километров, пишет в четверг газета «Известия».

«Первое расширение сети федеральных трасс произойдет до 2021 года, сообщили «Известиям» в Росавтодоре. Под управление агентства перейдут 9 тысяч километров региональных дорог. Затем до 2026 года в федеральное подчинение будут переданы еще 5,4 тысячи километров трасс, а до 2031 года — еще 2,9 тысячи километров», — отмечается в статье.

Ранее решение перевести более 17 тысяч километров региональных дорог в федеральную собственность приняла правительственная комиссия по транспорту, одобрив соответствующее предложение Минтранса. Таким образом, к 2031 году протяженность федеральных трасс вырастет более чем на треть — сейчас она составляет чуть больше 50 тысяч километров.

Перешедшие под управление Росавтодора трассы «будут доведены до необходимого транспортно-эксплуатационного состояния», отметили в агентстве. Становясь федеральными, дороги перейдут на содержание за счет российского бюджета. За судьбу магистралей, которые останутся региональными, продолжат отвечать власти субъектов.

К концу 2019 года доля федеральных трасс, соответствующих нормативным требованиям, должна достичь 84,7%, что близко к целевому показателю госпрограммы «Развитие транспортной системы» — 85,07% по итогам 2020 года. Затем для поддержания сети потребуется ежегодно ремонтировать примерно 7—7,5 тысяч километров федеральных трасс в год.

В прошлом году в России началась реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Он предполагает, что к 2025 году до норматива будет доведено 85% дорог всех типов (не только федерального, но и регионального, а также местного значения). Однако в проекте пока участвуют 38 городских агломераций (с населением от 500 тысяч человек).

Под нормативным состоянием трассы имеется в виду ее соответствие нормам техрегламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». По нему на покрытии проезжей части не должно быть проломов, просадок, выбоин и других дефектов. Предусмотрены требования к дорожным знакам, разметке, светофорам — они должны быть хорошо видны водителям.

Как отметил лидер Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, региональным бюджетам зачастую не хватает средств на содержание и ремонт дорог, поэтому есть два выхода: выделить больше денег регионам и муниципалитетам либо передать проблемные участки в федеральную собственность. Последний вариант, который предпочло правительство, удобен большими возможностями контроля расхода средств.

Ранее издание писало, что количество аварий на федеральных трассах за первые пять месяцев этого года снизилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. К 2030 году в Росавтодоре рассчитывают достичь нулевого показателя смертности от ДТП.