РИАМО - 19 июл. Сотрудники патруля Центра организации дорожного движения Москвы спасли котенка, который спрятался на защите картера двигателя автомобиля, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ЦОДД.

«Дорожный патруль ЦОДД спас сегодня котенка, который спрятался на защите картера двигателя», – сказал собеседник агентства.

Водитель понял, что в моторном отсеке что-то находится, когда услышал посторонние звуки во время движения.

Представитель пресс-службы добавил, что котенок не пострадал. Ему уже нашли нового хозяина – животное отдали охраннику на ближайшей стройке.

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