РИАМО - 19 июл. На улице Крымский Вал в центре столицы утром в четверг столкнулись несколько автомобилей, движение затруднено, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).
«В результате аварии с несколькими автомобилями на Крымском Валу затруднено движение. По внутренней стороне Садового кольца проехать можно по одной левой полосе, на внешней стороне заняты два правых ряда. Выбирайте пути объезда», – говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливаются.
Видео массового ДТП на Крымском валу >>
В результате аварии с несколькими автомобилями на Крымском Валу затруднено движение. По внутренней стороне СК проехать можно по одной левой полосе, на внешней стороне заняты 2 правых ряда. Выбирайте пути объезда.— ЦОДД (@gucodd) July 19, 2018
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