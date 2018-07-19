РИАМО - 19 июл. На улице Крымский Вал в центре столицы утром в четверг столкнулись несколько автомобилей, движение затруднено, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

«В результате аварии с несколькими автомобилями на Крымском Валу затруднено движение. По внутренней стороне Садового кольца проехать можно по одной левой полосе, на внешней стороне заняты два правых ряда. Выбирайте пути объезда», – говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливаются.

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