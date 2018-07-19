РИАМО – 19 июл. Сообщение об угрозе взрыва в одном из учебных корпусов МГУ не подтвердилось, передает ТАСС.

Вечером 18 июля в одном из учебных корпусов МГУ была обнаружена записка с сообщением об угрозе взрыва. На время проверки из здания вывели 13 человек.

«Кинологи полностью проверили здание, взрывных устройств и подозрительных предметов не найдено. Угроза оказалась ложной», – сказал источник агентства в экстренных службах.

Ранее после анонимных сообщений о минировании были проверены здания Совета Федерации и лектория музеев Кремля. Ни одно из сообщений не подтвердилось, отмечается в материале.