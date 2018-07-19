РИАМО - 19 июл. С начала 2018 года курсы по этике и общению с пациентами прошли свыше 16,5 тысяч медработников, занятия с ними проводят профессиональные психологи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сотрудники столичных медорганизаций продолжают активно обучаться навыкам эффективного и правильного общения с пациентами. С начала 2018 года специальные курсы в центре корпоративного развития департамента здравоохранения Москвы прошли свыше 16,5 тысяч медработников. Среди них главные врачи, заведующие отделениями, доктора, медицинские сестры и администраторы поликлиник», - отмечается в сообщении.

Как пояснил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, занятия в центре проводят профессиональные психологи. Всего для слушателей доступны 12 программ, которые подбираются исходя из сферы деятельности каждого специалиста.

«Докторам объясняют, какие фразы вызывают у пациента негативную реакцию, как мотивировать его к лечению и что нужно делать самому врачу, чтобы избежать профессионального выгорания», — сказал он.

Хрипун добавил, что для врачей общей практики, терапевтов и педиатров курсы по эффективному и правильному общению с пациентами особенно важны, так как именно к ним горожане обращаются в первую очередь. За полгода занятия в центре посетили свыше 2 тысяч специалистов первичного звена.

Занятия проходят в формате тренингов и «фабрик процессов», когда полностью воссоздаются условия приема, а роль пациента играет актер. Рабочие группы формируются в зависимости от формы обучения: в тренингах участвуют до 15 человек, а в симуляционных сессиях — до 10 специалистов. Такой подход позволяет разбирать и отрабатывать самые необычные ситуации, с которыми сталкиваются медработники.

Центр корпоративного развития департамента здравоохранения Москвы был создан в конце 2017 года. В общей сложности образовательные курсы в нем до конца 2018 года пройдут более 50 тысяч сотрудников поликлиник. Это медсестры, врачи и главврачи, а также администраторы. С сентября принципам эффективного и правильного общения с пациентами также начнут обучать врачей и медицинский персонал столичных больниц.

В феврале в городской клинической больнице №1 имени Н.И. Пирогова открылась школа для пациентов, которым предстоит операция по эндопротезированию коленного или тазобедренного сустава. На занятиях больным и их родным рассказывают о правилах поведения после хирургического вмешательства. В марте для всех желающих стали доступны курсы для пациентов с остеопорозом.