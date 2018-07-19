РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В четверг в подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в бане одного из СНТ округа, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Как отмечается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 6:53. В ликвидации возгорания принимали участие три единицы техники и 10 человек.

«Сегодня утром (19 июля – ред.) поступило сообщение о пожаре в бане одного из СНТ горокруга. По состоянию на 8:40 сотрудники пожарной охраны полностью ликвидировали возгорание. В результате пожара пострадавших и погибших нет», – сказал сотрудник.