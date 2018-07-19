РИАМО - 19 июл. Два корпуса жилого комплекса «Позитив» (корпуса 4-5) в новой Москве введены в эксплуатацию, застройщик приступил к записи будущих жильцов на выдачу ключей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Жилой комплекс расположен в трех километрах от МКАД по Киевскому шоссе в Румянцеве. Застройщиком проекта является ООО «Главрегионстрой Румянцево», девелопером – Capital Group.

«Сдан в эксплуатацию первый этап первой очереди строительства жилого комплекса. Общая площадь квартир в сданных корпусах составляет 33,9 тысячи квадратных метров», – пояснил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

На первых этажах самого жилого комплекса для удобства жителей появятся коммерческие площади, где расположатся аптеки, продуктовые магазины и детский клуб. На территории комплекса предусмотрена собственная парковка.

Дворы комплекса оборудованы современными детскими площадками, здесь есть пространства для занятий спортом. На территории растут хвойные, лиственные и плодовые деревья, а также кустарники и цветы.

В настоящее время в строительстве и реализации находится вторая очередь проекта.