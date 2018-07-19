РИАМО - 19 июл. Фотографии и копии документов из 50 столичных музеев разместят на единой площадке в интернете, сейчас в Сети уже доступны более 7,5 тысяч экспонатов из семи городских музеев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Коллекции столичных музеев, подведомственных департаменту культуры Москвы, станут доступны онлайн на единой интернет-площадке union.catalog.mos.ru. Сейчас там уже размещено более 7,5 тысячи экспонатов из семи городских музеев. Создание музейных онлайн-коллекций — совместный проект департамента культуры Москвы и столичного департамента информационных технологий», - отмечается в сообщении.

На данный момент исторические документы опубликовали Государственный музей истории ГУЛАГа, музей-панорама «Бородинская битва», Дом-музей Марины Цветаевой, музейно-выставочный центр «Музей моды», музей-усадьба «Останкино», Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и Галерея Ильи Глазунова.

«Всего до конца года планируется оцифровать несколько десятков тысяч различных предметов из коллекций музеев. Это картины, книги, журналы, портреты, личные вещи писателей и художников. В Доме-музее Марины Цветаевой, к примеру, хранятся фотографии и письма поэта. Теперь они есть и в электронном виде. Уникальная музейная коллекция доступна всем пользователям сети бесплатно», — сказал представитель пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

На электронной площадке будет представлена значительная часть коллекций музеев. Каждый из экспонатов можно будет найти по ключевому слову или по его описанию, используя расширенный поиск. Экспонаты сгруппируют в тематические альбомы и виртуальные выставки. В настоящее время размещение электронных версий музейных коллекций в открытом доступе — мировая тенденция.

«Проект направлен не только на просвещение, но и на популяризацию культуры. Наверняка многие пользователи, посмотрев электронную коллекцию, решат посетить музеи, чтобы увидеть реальные экспонаты. Кроме того, новый ресурс пригодится учащимся гуманитарных вузов для написания курсовых и дипломных работ, а также школьникам для их учебных проектов», - добавил представитель пресс-службы департамента культуры Москвы.

Возможность создания электронных коллекций музеев появилась благодаря внедрению единой информационной платформы учета музейных экспонатов. В дальнейшем на базе этой платформы музеи смогут организовывать виртуальные выставки, туры, создавать мобильные гиды и многое другое.