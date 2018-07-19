РИАМО - 19 июл. На съезде с Садового кольца на Новый Арбат изменили дорожную разметку, раньше для съезда была доступна только одна полоса, теперь их две и время съезда сократилось с 10–15 минут до двух-трех, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Съехать с Садового кольца могли не более одной тысячи автомобилей в час, в то время как выезд требуется 1,5–1,7 тысячи машин. Те водители, кто не успел повернуть, занимали три-четыре соседние полосы, иногда блокируя въезд в тоннель. Чтобы улучшить дорожную ситуацию на этом участке, мы решили организовать для съезда две полосы и отделить их буферной зоной. Это позволит сделать выезжающие автомобили заметнее, а съезд безопаснее», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

При этом движение на Новом Арбате в сторону области не ухудшится: даже в утренние и вечерние часы пик перед Садовым кольцом в сторону области проезжает не более 3,5 тысячи автомобилей. Пропускная способность одной полосы составляет 1,8–2 тысячи машин в час.

Помимо выездов, в Москве упорядочивают и развороты. В июле организацию дорожного движения изменили на Севастопольском проспекте. Возле пешеходного перехода вместо шести полос шириной 3,75–4,5 метра нанесли семь полос по 3,25–3,5 метра. За счет этого удалось организовать два разворота в направлении из центра в центр и из области в область. Они сократили путь для автомобилей, съезжающих с внешней стороны Третьего транспортного кольца на Малую Тульскую улицу или к домам на нечетной стороне Загородного шоссе.

Всего за восемь лет в столице ввели в эксплуатацию не менее 30 новых разворотов и левых поворотов, в том числе на Ленинском проспекте, улицах Сергия Радонежского, Липецкой, Профсоюзной и Широкой, Хорошевском шоссе, 6-й Радиальной улице, в Остаповском проезде. В ближайшие два года планируется ввести еще не менее 10 разворотов.