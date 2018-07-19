РИАМО - 19 июл. Болельщики чемпионата мира по футболу совершили свыше 14 тысяч поездок на пригородных электричках Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), в дни проведения матчей футбольные фанаты могли бесплатно воспользоваться поездами, которые курсируют между столицей и Подмосковьем, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чаще всего болельщики перемещались на поездах Ярославского, Казанского и Белорусского направлений. Станциями-лидерами, с которых отправлено самое большое количество зрителей матчей чемпионата, в Подмосковье стали «Мытищи», «Пушкино», «Одинцово» и «Раменское». Поток болельщиков особенно вырос на всех направлениях 20 июня, в день игры Марокко и Португалии, 26 июня, в день матча Дания — Франция, а также 1 июля, когда на поле встретились сборные России и Испании», — сказал представитель пресс-службы ЦППК.

Помимо пригородных электричек, болельщики могли бесплатно воспользоваться и столичным общественным транспортом: метро, Московским центральным кольцом (МЦК), 45 маршрутами наземного транспорта, а также восемью автобусными направлениями, специально организованными к мундиалю, и монорельсом.

За время проведения чемпионата на транспорте Москвы совершено 5 миллионов бесплатных поездок. Большинство пассажиров выбирали метро, МЦК и монорельс – почти 3,8 миллиона поездок. Около 1 миллиона человек перевезли бесплатные автобусы-шаттлы и наземный транспорт в районе стадионов и фан-зон, более 100 тысяч — аккредитованные такси.