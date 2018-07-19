РИАМО - 19 июл. В Московском регионе в предстоящие выходные дни ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами, температура воздуха может прогреться днем до 29 градусов, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Сененков.

«Температура повысится, если сегодня мы ожидаем 23-25 градусов, то в выходные будет около 28-29 градусов. При переменной облачности будут, конечно, традиционные кратковременные дожди и грозы, кое-где по району они состоятся», - сказал Сененков.

Он отметил, что также ожидается ветер северо-восточного и юго-восточного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким и в средине дня составит 738 миллиметров ртутного столба.