РИАМО - 19 июл. Более 5 миллионов владельцев социальных карт теперь могут оплачивать услуги ЖКХ, образования и штрафы ГИБДД на портале mos.ru без комиссии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«При оплате обычными банковскими картами на портале mos.ru комиссия составляет от 0,8 до 1,5 процента в зависимости от выбранной услуги. Теперь более 5 миллионов москвичей могут с помощью банковского приложения СКМ оплатить счета за детский сад, дополнительные занятия в школах, секции и кружки, услуги ЖКХ, а также штрафы ГИБДД и многое другое без комиссии», — сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Кирилл Кузнецов.

Для того чтобы провести платеж без комиссии на портале mos.ru, надо иметь учетную запись. В зависимости от вида услуги, которую надо оплатить, необходимо будет указать паспортные данные, СНИЛС, а если речь идет об образовательных услугах для ребенка, то потребуется ввести СНИЛС ребенка и данные свидетельства о рождении. Для внесения коммунальных платежей понадобится код плательщика, который есть на бланке единого платежного документа и номер квартиры. Оплачивать услуги следует, используя банковские реквизиты социальной карты.

Все социальные выплаты или пенсии можно также зачислять сразу на социальную карту. Для этого в отделении банка или в одном из центров «Мои документы» надо написать соответствующее заявление.

По карте можно также получить скидку до 30% более чем в 7,5 тысячи торгово-сервисных предприятий столицы — партнеров дисконтной программы. Кроме того, на карте может быть размещена и электронно-цифровая подпись для получения госуслуг в электронном виде.

В настоящий момент держателями социальной карты являются около 5,1 миллиона человек. За время реализации проекта в обращение выпущено более 18 миллионов карт. Ребрендинг социальной карты москвича провели в июне. Теперь соцкарта для всех категорий льготников будет выглядеть одинаково. До этого у нее было восемь различных вариантов дизайна. На новой карте изображена панорама столицы в свете фонарей.