РИАМО - 19 июл. В районе улица Рябиновая на 49-м километре МКАД грузовик врезался в опору моста, при столкновении пострадал один человек, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В 1:34 ночи на улице Рябиновая произошло ДТП. Грузовой автомобиль столкнулся с опорой моста. Один человек пострадал – он оказался заблокирован в машине», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшего передали врачам скорой помощи.

Автобус сбил пешехода на западе Москвы >>