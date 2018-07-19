РИАМО – 19 июл. Водители служебных автомобилей Росгвардии строго соблюдают правила дорожного движения, включая звуковые и световые сигналы при движении с увеличенной скоростью, сообщает ТАСС.

Ранее в ведомстве отметили, что «при выполнении служебных неотложных задач водителям данных транспортных средств разрешается отступать от требований правил дорожного движения», однако некоторые СМИ неправильно интерпретировали пункт 3.1 правил дорожного движения «Применение специальных сигналов».

«Водители служебных автомобилей ведомства, выполняя неотложное служебное задание, строго соблюдают правила дорожного движения, следуя с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом», – сказали в пресс-службе Росгвардии.

Ранее в пресс-службе отмечали, что экипаж вневедомственной охраны выезжает на вызовы не менее 10 раз за сутки, при этом на место вызова они должны добраться в кратчайшие сроки. При этом экипажи едут к месту вызова по кратчайшему маршруту и включают проблесковые маячки, звуковые сигналы, иногда автомобили движутся с увеличенной скоростью.

Росгвардейцы также оставляют машины в ближайшем возможном месте, в том числе под запрещающими знаками и на парковке для инвалидов.