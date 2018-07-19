РИАМО - 19 июл. В Москве и в Подмосковье в четверг ожидается облачная погода с кратковременными дождями, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 26 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и Московской области сегодня, 19 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ближе к полудню пройдет кратковременный дождь, местами его интенсивность будет достигать критериев сильного, в отдельных районах ливни будут сопровождаться грозами. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 24-26 градусов, по области 21-26», - говорится в сообщении.

Предстоящим днем Московский регион по-прежнему будет находиться под влиянием циклона, который сохранит пониженный фон атмосферного давления и неустойчивый характер погоды с грозовыми дождями. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывами до 15 метров в секунду. Геомагнитный фон прогнозируется спокойный.

«По влиянию на организм погода останется неблагоприятной и нагрузочной на механизмы термадаптации, обменные процессы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Недомоганием, в первую очередь, отреагируют метеозависимые люди с сосудистыми патологиями, нарушениями мозгового кровообращения, сердечной и легочной недостаточностью, вегетативной дисфункцией, симптомами хронической усталости и нейроциркуляторной дистонией. Для людей с психоэмоциональными нарушениями дополнительным стрессовым фактором будет грозовая деятельность и порывистый ветер, которые могут усилить депрессивное состояние, вызвать тревогу и нарушение сна», - добавляют специалисты.

На пониженный фон атмосферного давления ухудшением самочувствия отреагируют метеочувствительные люди, страдающие гипотонией, вегетососудистой дистонией. Даже у вполне здоровых людей возможна одышка, вялость, снижение физической активности.

«Чтобы избежать осложнений и легче переносить такие погодные условия, желательно ограничить пребывание на солнце, стараться уменьшить или отказаться от тяжелых физических нагрузок, если нет противопоказаний - употреблять больше жидкости (вода без газа, морс, зеленый чай), полезны водные процедуры, особенно чередование теплой и прохладной воды», - рекомендуется в сообщении.