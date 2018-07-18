РИАМО - 18 июл. В Московском областном консультативно-диагностическом центре для детей (МОКДЦД) 20 июля в 11:00 пройдет презентация новых технологий абилитации и реабилитации для детей Подмосковья, страдающих тяжелыми заболеваниями, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Отделение медицинской реабилитации МОКДЦД обеспечивает современный уровень помощи детям с ДЦП и орфанными заболеваниями в возрасте от 1 месяца до 18 лет. Сегодня более 20 современных технологий, которые раньше могли предоставить только федеральные медицинские центры, стали доступны детям Подмосковья с тяжелыми заболеваниями нервной системы.

«Впервые в Московской области для лечения детей-инвалидов реализуется комплексный подход, состоящий из признанных мировых технологий, эффективных традиционных методик, тщательно подобранного реабилитационного оборудования и, что очень важно, психолого-педагогического сопровождения детей и родителей по индивидуальным программам. Весь комплекс медицинской реабилитации проводится бесплатно», – говорится в сообщении.

По окончании курса реабилитации специалисты отделения разрабатывают программу индивидуальных занятий от 1 до 6 месяцев для поддержания и усиления эффекта терапии до следующего цикла лечения в МОКДЦД.

Специалисты отделения особое внимание уделяют процессу абилитации маленьких пациентов. Абилитация – это система формирования отсутствующих у инвалидов способностей к бытовой и общественной деятельности. Таким образом, после занятий в МОКДЦД дети получают устойчивые социальные навыки, помогающие им адаптироваться в окружающем мире.

В отделении работают: неврологи, педиатр, дефектолог, логопед, кинезио-терапевт, войта-терапевт, остеопат, ортопед, врач ЛФК, нейропсихолог, массажисты и, при необходимости – все профили узких специалистов (за исключением онколога).

В завершении мероприятия пройдет круглый стол по теме: «Проект годового сопровождения детей с ДЦП», в котором примут участие главные врачи медицинских учреждений и интернатов Подмосковья, руководители пациентских организаций детей-инвалидов.

Палаты отделения названы в честь городов Подмосковья и оформлены фотографиями, которые предоставило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО).