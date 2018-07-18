РИАМО - 18 июл. Уникальная операция – видеоассистированная симпатэктомия на сердце – была проведена в городской больнице имени В.М. Буянова 20-летней пациентке с наследственным нарушением сердечного ритма, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Взрослому человеку симпатэктомия при таком диагнозе была выполнена в России впервые. Ранее операции по устранению такой патологии делали только детям. После симпатэктомии на сердце число приступов сокращается на 85-90%», – сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

По его словам, проведение уникальных для российской практики операций – это показатель профессионализма столичных врачей и высокого уровня больницы.

«Малоинвазивные технологии, операции с применением видеоэндоскопической техники – одно из наиболее активно развивающихся направлений хирургии в городской системе здравоохранения. Их делают при помощи небольших проколов или разрезов. Сегодня в Москве таким образом выполняется 65-70% всех хирургических вмешательств», – подчеркнул Хрипун.

Под контролем видеокамер было проведено малоинвазивное хирургическое вмешательство, суть которого заключается в блокировании нервов симпатической нервной системы. Через имплантированный ранее дефибриллятор оценивались базовые электрофизиологические параметры сердца до и после операции.

«Проведенная диагностика показала, что оперативное вмешательство прошло успешно, без осложнений. Пациентка уже выписана из больницы, и восстановительный период протекает гладко», – заключил глава Депздрава.