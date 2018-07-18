РИАМО - 18 июл. В результате взвешенной тарифной политики, проводимой регуляторами Московской области и Москвы, увеличиваются темпы обновления собственного подвижного состава компаний, осуществляющих железнодорожные перевозки пригородного сообщения, а также модернизируется инфраструктура, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Подмосковья.

АО «Центральная ППК» и АО «Московско-Тверская ППК», осуществляющие перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Московском транспортном узле, продолжают активно реализовывать мероприятия, предусмотренные утвержденными инвестиционными программами.

«В целях повышения транспортной мобильности населения осуществляется планомерное строительство транспортно-пересадочных узлов. Проводятся проектно-изыскательские работы на строительство транспортно-пересадочных узлов на станциях: «Ногинск», «Силикатная», «Купавна», «Опалиха», «Жаворонки», «Апрелевка» и на станции «Щербинка», – говорится в сообщении.

В целях приведения к стандартам обслуживания проводится переоборудование электропоездов. Для повышения безопасности перевозок реализуются мероприятия транспортной безопасности, предусмотренные федеральным законодательством.

Реализуются мероприятия по оснащению станций турникетными комплексами (10 станций), модернизации системы продаж и информационной инфраструктуры, повышению информационной безопасности.

Кроме этого, АО «Центральная ППК» в целях повышения удобства пассажиров при использовании пригородного железнодорожного транспорта планирует интегрировать в мобильное приложение «Расписание электричек ЦППК» возможность приобретения билетов.

В целях привлечения дополнительных пассажиров и повышения лояльности пассажиров АО «Центральная ППК» планирует создание восемь туристических информационных центров на территории следующих станций и вокзалов: «Коломна», «Сергиев Посад», «Одинцово», «Дмитров», на центральных вокзалах Москвы: Ярославском, Курском, Павелецком, Киевском.

АО «Центральная ППК» продолжает планомерное обновление подвижного состава. В 2018 году уже приобретено девять поездов, до конца года планируется приобрести еще 35 поездов.

Из 44 поездов, планируемых к приобретению в 2018 году, 24 поезда планируется приобрести для обслуживания Московских центральных диаметров (маршруты Подольск-Нахабино, Лобня – Одинцово). К концу года доля собственных поездов в общем парке эксплуатируемого подвижного состава составит 23,3%.

АО «Московско-Тверская ППК» продолжает выполнение работ по оснащению станций турникетами. В 2018 году планируется оснастить турникетами станции «Новоподрезково» (ввод в эксплуатацию - декабрь 2018-го), «Сходня» (ввод в эксплуатацию – декабрь 2018-го), «Крюково» (ввод в эксплуатацию – февраль 2019-го), выполнить проектно-изыскательские работы по установке турникетов на остановочном пункте «НАТИ», приобрести билетопечатающие автоматы.