РИАМО - 18 июл. Арбитражный суд Москвы поддержал решение Московского областного УФАС о нарушении МКУ «Ступинский центр закупок» закона о контрактной системе, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Стигал» на действия МКУ «Ступинский центр закупок» при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по обслуживанию и ремонту объектов уличного освещения на территории городского округа Ступино.

«По результатам рассмотрения жалобы управление признало жалобу общества обоснованной. Не согласившись с указанным решением, учреждение обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Арбитраж отказал МКУ «Ступинский центр закупок» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного ведомства.