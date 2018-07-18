РИАМО – 18 июл. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ планирует завершить актуализацию нормативов и правил регулирования в строительстве к 2022 году, сообщает «Интерфакс».

«Этой работой Минстрой сегодня активно занимается. Это большой объем. Наша задача ориентировочно к 2022 году ее завершить», – сказал среду глава ведомства Владимир Якушев в кулуарах Московского урбанистического форума-2018.

Министр пояснил, что ведомство работает в двух направлениях – актуализация некоторых сводов правил и написание новых по направлениям, где это необходимо.

Он также напомнил, что многие строительные своды правил и ГОСТы не обновлялись с 1970-х годов.

За четыре года в области нормативно-технической базы строительства разработано более 300 сводов правил. 184 свода правил являются новыми, оставшиеся 130 содержат положения, актуализированные за последние три года.

В концертном зале парка «Зарядье» прошел крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступили более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций. В первый день форум посетило около 6 тысяч человек.