РИАМО - 18 июл. Первый полностью автоматизированный офис без людей-сотрудников планируется открыть в Москве, сообщил среду в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума-2018 в МКЗ «Зарядье» председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«В ближайшее время мы планируем в Москве открыть первый офис – честно говоря, не очень практичный, – чтобы показать людям, что такое офис без людей, и посмотреть, как это будет работать», – сказал Костин.

Он добавил, что не верит, что в будущем банковские офисы будут полностью заменены на новые технологии, а традиционные банковские учреждения уступят свою нишу технологическим компаниям.

О планах внедрения схожих новых технологий в октябре 2016 года заявлял Сбербанк. Тогда банк собирался запустить пилотный проект обслуживания физических лиц, при котором в качестве кассы будет использоваться банкомат. Такой подход к обслуживанию клиентов позволил бы сократить издержки банка, в частности, на содержание офисов.

В концертном зале парка «Зарядье» прошел крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступили более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций. В первый день форум посетило около 6 тысяч человек.