РИАМО – 18 июл. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе Московского урбанистического форума рассказал, что счастье каждого конкретного человека является фактором экономического роста, и его роль в экономике очень серьезно возрастает по мере ее перехода к постиндустриальному типу, сообщает РИА Новости.

«Если посмотреть на современную экономику постиндустриального типа и посмотреть вообще, является ли счастье фактором экономического роста – так задать вопрос, то по мере продвижения экономики вперед от аграрного типа к постиндустриальному роль счастья конкретного человека очень серьезно возрастает, потому что растет влияние, которое каждый конкретный человек оказывает реализацией своих идей на экономику, на пространство вокруг, и потому роль счастья возрастает», – сказал Орешкин.

Министр уточнил, что залогом более быстрого экономического роста является создание городской среды и жилья, приносящего человеку счастье.

В концертном зале парка «Зарядье» прошел крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступили более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций. В первый день форум посетило около 6 тысяч человек.