РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июл. Глава подмосковного Красногорска Радий Хабиров назвал среди первостепенных задач - завершение строительства домов группы компаний Urban Group, где есть долевое участие граждан, а также социальных объектов, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В среду Хабиров встретился с активистами дольщиков трех жилых комплексов компании Urban Group, расположенных на территории муниципалитета. Во встрече приняли участие представитель министерства строительного комплекса Московской области Роман Чебров, начальники управлений администрации муниципалитета, руководители правоохранительных органов, ресурсоснабжающих и управляющих компаний.

«Urban Group по всем показателям казалась надежной, но неожиданно для всех нас рухнула. Остались несколько тысяч человек, которые своими деньгами вошли в проект, и социальные обязательства перед муниципалитетом. В наши задачи входит прежде всего завершение строительства домов, где есть долевое участие, а также всех объектов социальной инфраструктуры. Прежде всего, это два садика и школа в ЖК «Опалиха О3» и два садика в «Митино О2»», - сказал Хабиров.

Он отметил, что в ситуации детально разбирается губернатор Московской области, и она находится в центре внимания правительства.

«Расшивать проблему «Урбана» будут федеральными и региональными деньгами», - сказал Хабиров.

Среди важных задач Хабиров назвал также подготовку к зиме и обеспечение нормального функционирования уже сданных домов.

«По моему распоряжению ресурсоснабжающие организации городского округа вошли в управление объектами жизнеобеспечения», - сказал Хабиров.

Он отметил, что на всех трех объектах Urban Group на территории Красногорска – «Опалиха О3», «Митино О2», «Лесобережный» - муниципалитет ввел охрану. Сделано это для предотвращения хищений стройматериалов и имущества граждан. Кроме того, полиция усилила патрулирование этих объектов, проводятся рейды по выявлению нелегальных мигрантов.

По словам Хабирова, про сроки возобновления строительства можно будет говорить после того, как будет утверждена дорожная карта по достройке объектов Urban Group.

«Мы будем встречаться с вами так часто, как это необходимо. У жителей не должно быть вакуума в доступе к информации и к чиновникам администрации округа. У меня есть странички во всех соцсетях, можете туда обращаться», - подчеркнул Хабиров.

Следующую встречу он назначил на 15 августа, в 18:00, в конференц-зале администрации муниципалитета.