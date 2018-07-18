РИАМО - 18 июл. Московское УФАС признало ООО «Химтранс» нарушившим пункт закона о защите конкуренции, компания при оформлении своей продукции незаконно использовала словесные элементы, сходные с товарным знаком конкурента, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по столице.

ООО «Химтранс» осуществляло реализацию ионообменной смолы с нанесенным на упаковке товарным знаком LANXESS Energizing Chemistry, правообладателем которого является «ЛАНКСЕСС Дойчланд ГмбХ», а лицензиатом – ООО «ЛАНКСЕСС».

Во время поставки продукции клиенту, был зафиксирован факт того, что упаковка и маркировка поставленного товара не соответствует стандарту производителя, а представленный аналитический сертификат с печатью ООО «Химтранс» отсутствует в базе производителя», – говорится в сообщении.

Столичный антимонопольный орган установил, что ООО «Химтранс» извлекало выгоду из известности товара за счет ошибочного восприятия потенциальных клиентов узнаваемой ими продукции. Тем самым компания создавала возможность убытка как целевому потребителю, так и своему конкуренту вызванным оттоком клиентов.