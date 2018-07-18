РИАМО - 18 июл. «Выделенка» на Волоколамском шоссе перестала работать, полосу в районе Тушинского тоннеля перенесли, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).
«Выделенная полоса на Волоколамском шоссе от улицы Дубосековской до улицы Свободы перестала действовать», – говорится в сообщении.
«Выделенка» в районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра вновь перенесена в левый пролет.
Временная разметка будет демаркирована в ближайшее время, отмечается в материале.
ВАЖНО— ЦОДД (@gucodd) 18 июля 2018 г.
✔️Выделенная полоса на Волоколамском шоссе от ул. Дубосековской до ул. Свободы перестала действовать.
✔️"Выделеннка" в районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра вновь перенесена в левый пролет.
❗Временная разметка будет демаркирована в ближайшее время.
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