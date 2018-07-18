РИАМО - 18 июл. «Выделенка» на Волоколамском шоссе перестала работать, полосу в районе Тушинского тоннеля перенесли, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

«Выделенная полоса на Волоколамском шоссе от улицы Дубосековской до улицы Свободы перестала действовать», – говорится в сообщении.

«Выделенка» в районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра вновь перенесена в левый пролет.

Временная разметка будет демаркирована в ближайшее время, отмечается в материале.